РИАМО - 24 дек. На Сокольнической линии столичной подземки возобновляется движение поездов. Сбой в графике произошел из-за падения человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за инцидента было приостановлено движение поездов сначала на участке от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского», а потом от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского».

В обратном направлении составы шли с увеличенным интервалом.

В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы ввести поезда в штатный график.