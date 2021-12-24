РИАМО - 24 дек. С 1 января 2022 года в столице начнет работать региональный оператор по отдельному сбору отходов. Это позволит сделать следующий шаг на пути к осознанному потреблению в мегаполисе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа раздельного накопления отходов начала работать еще с 1 января 2020 года. С момента ее внедрения в столице растет объем вторсырья.

Во дворах и рядом с объектами социальной сферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок. На них установили 60 тыс. бронированных контейнеров, которые снабдили поясняющими пиктограммами.

Программа РНО постоянно развивается и введение института регионального оператора — это следующий этап реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. С началом работы регионального оператора в городе начнут действовать единые правила по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО в рамках конкурсного отбора получило ГУП «Экотехпром». Оно уже более 20 лет оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зону его ответственности с 2022 года попадет весь город, во всех округах столицы заработает единый тариф на вывоз ТКО.​