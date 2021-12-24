РИАМО - 24 дек. С начала этого года в жилых домах Южного округа Москвы заменили 314 лифтов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Больше всего подъемников установили в 17-этажном здании на улице Борисовские Пруды - в 8 подъездах заменили 16 лифтов.

Самым старым зданием на юге Москвы, в котором заменили лифты, стала девятиэтажная постройка 1938 года на Хавской улице.

24-этажный дом 1996 года постройки на Каширском шоссе стал самым высоким зданием, в котором провели работы по замене лифтов.

Всего с начала этого года в столице заменили более 3 тыс. лифтов. Среди лидеров по замене подъемников - Юго-Восточный, Юго-Западный и Восточный административные округа.​