РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Подрядчика на строительстве детского сада в ЖК «Серебрица» в подмосковном Красногорске сменят из-за низкого темпа работы и срыва срока сдачи объекта, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков сообщил, что побывал с контрольной проверкой на стройплощадке детского сада на 250 мест в ЖК «Серебрица». Этот визит для строителей стал неожиданностью.

«Категорически не приемлем тот низкий рабочий темп, из-за которого срываются заданные сроки строительства», - написал Волков.

Он пояснил, что первоначальная сдача объекта в эксплуатацию – декабрь этого года, однако строительная команда с поставленной задачей не справилась.

«Приняты решительные меры: менять действующего подрядчика на более ответственного, который своей добросовестной и оперативной работой сможет осчастливить мамочек и ребятишек к предстоящему празднику 8 Марта», - заключил глава муниципалитета.