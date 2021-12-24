РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 24 дек. Новогоднее театрализованное конное представление пройдет 26 декабря в конноспортивном клубе «Звездный» в деревне Шевелкино Щелкова, сообщается на сайте клуба.

26 декабря в щелковском конноспортивном клубе пройдет театрализованное представление «Звездная новогодняя сказка», которая расскажет о Снегурочке, отправившейся на родину Деда Мороза в Великий Устюг. На пути она встречает героев русских народных сказок, которые помогают ей добраться до заветной цели.

Также в программе будут новогодние конкурсы с призами и подарками для детей. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности можно узнать на сайте: https://ksk-zvezdniy.ru/zvjozdnaja-novogodnjaja-skazka-26122021.html.