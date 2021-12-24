РИАМО - 24 дек. Предварительной причиной пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, где погибли 2 пациента, стало замыкание проводки в плафоне, передает ТАСС.

По данным источника, произошло короткое замыкание в плафоне освещения в боксе реанимации, рассчитанном на двух человек. При этом не сработали автоматические пожарные системы. Причины ЧП продолжают устанавливаться.

Пожар произошел в пятницу утром в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.

Учреждение было перепрофилировано под лечение Covid-пациентов. Возгорание случилось на первом этаже. На месте происшествия работают экстренные службы.

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