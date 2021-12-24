РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска открыли бесплатный каток, сообщает администрация округа.

Каток расположен на улице Академика Доллежаля, 15. Хоккейную коробку полностью залили и открыли для свободного катания. Заливкой льда занимались сотрудники управляющей компании «МУЖРП-12» и территориального управления в микрорайорне Кузнечики с 10 декабря.

Крепкие морозы, стоявшие в эти дни, помогли создать основу катка. На протяжении нескольких дней наращивали толщину льда для качественного и безопасного катания.

Зимой 2021-2022 гг в Подольске будут функционировать 40 катков, три из которых коммерческие. Так, в настоящее время рабочие уже залили 22 площадки для катания на коньках.

В текущем сезоне в округе будет 3 центральных катка: в поселке Дубровицы, в ФСК «Заречье» и на улице Энтузиастов. Также на местах для катания установят флажки.