РИАМО - 24 дек. Подмосковные полицейские изъяли свыше 47 кг наркотиков у троих мужчин на трассе М-5 «Урал» в районе городского округа Луховицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны трое мужчин в возрасте 39, 50 и 54 лет.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали подозреваемые и в ходе осмотра обнаружили в нем пластиковую бочку с марихуаной. Общий вес наркотика составил свыше 47 кг.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

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