РИАМО - 24 дек. Из-за поведения фанатов на игре с «Зенитом» футбольный клуб ЦСКА получил штраф в размере 100 тыс. рублей. Решение вынес Савеловский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба суда.

Игра проходила в столице в конце ноября. Фанаты на трибунах употребляли алкоголь, хулиганили, а также использовали пиротехнику.

Правоохранители составили на болельщиков более 50 протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с законом ФК ЦСКА был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований).