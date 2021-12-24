РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Полицейские задержали приезжего рецидивиста, подозреваемого в краже беспроводных наушников в раздевалке на складе в Подольске, где он работал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 24-летнего местного жителя о краже беспроводных наушников из личного шкафчика в помещении мужской раздевалки на складе в деревне Коледино. Сумма материального ущерба составила 11 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Волгоградской области, который является работником склада.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.