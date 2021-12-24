РИАМО - 24 дек. Пассажиры всех московских автобусов, электробусов и трамваев получат возможность активировать удаленное пополнение транспортной карты «Тройка» с конца января 2022 года, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Сервис активации удаленного пополнения карт «Тройка» в наземном городском транспорте пока работает на 90 автобусных маршрутах в новой Москве.

«Мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) поставил задачу запустить такой сервис на всех городских маршрутах. До конца января записать билет на «Тройку» можно будет на валидаторах любого столичного наземного транспорта», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пополнить «Тройку» через приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» или на сайте столичного транспорта. Затем в салоне следует приложить карту к валидатору и нажать на нем кнопку справа.