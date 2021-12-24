РИАМО - 24 дек. В 2022 году власти Москвы планируют построить и реконструировать 6 станций на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД) «Киевско-Горьковский», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Правительство Москвы совместно с РЖД продолжает работу по модернизации железнодорожной инфраструктуры для запуска МЦД-4 «Киевско-Горьковский». В 2022 году планируется завершить строительство нового остановочного пункта Минская, а также реконструкцию пяти существующих станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сейчас в столице продолжаются работы по строительству новых железнодорожных путей.

«Сегодня ведутся активные работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, а также ведется реконструкции участков Курская – Каланчевская и Курская – Карачарово. В следующем году эти работы также продолжатся», – добавил Бочкарев.

23 декабря мэр Москвы Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым открыли новую станцию «Матвеевская» будущего МЦД-4.

В ходе мероприятия Собянин рассказал, что всего в 2022 году в столице планируется открыть 10 новых и реконструированных станций МЦД.