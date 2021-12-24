РИАМО - 24 дек. Ферму на 200 голов на средства гранта от Минсельхозпрода Московской области реконструировал фермер в городском округе Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

С освоением хозяйством государственной поддержки ознакомился в ходе поездки на ферму министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Многие наши подмосковные фермеры стараются реанимировать животноводство в своих селах. И мы помогаем им это сделать, выплачивая субсидии. Так брошенное хозяйство реконструировал фермер из Шаховской Валерий Ройгас. В 2018 году он получил грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере 35,8 млн. рублей. На средства гранта отремонтирован коровник на 200 голов, построил кормоцех, приобрел сельскохозяйственное оборудование и поголовье», - сказал Сергей Воскресенский.



По словам министра, фермер получает грант на развитие семейной животноводческой фермы уже повторно. В 2014 году он получил грант в размере 14,3 млн. рублей, на средства которого построил современную ферму на 100 голов КРС с оборудованием для содержания животных, дойный цех и телятник.



«Сейчас в хозяйстве фермера содержатся 250 голов КРС, из них 124 голов дойного стада сычевской и голштинской пород. За прошлый год в хозяйстве произведено 900 тонна молока. А за первое полугодие текущего года - около 500 тонн молока», - отметил Сергей Воскресенский.



В собственности фермера около 300 га земель сельскохозяйственного назначения, где он высаживает зерновые культуры, а также однолетние и многолетние насаждения для корма скоту. Для заготовки кормов приобретено 17 единиц сельскохозяйственной техники и навесного оборудования.



«Отмечу, что Валерий также стал первым из трех фермеров, получивших новый в Подмосковье грант в размере 19,7 млн. рублей на поддержку производства сыра. Данный вид гранта предоставляется только в Московской области за счет средств регионального бюджета. На средства этого гранта он приобрел модульную сыроварню мощностью 200 тонн сыра в год. Сыроварня запущена в августе 2020 года», - добавил Сергей Воскресенский.



Министр добавил, что фермер является одним из основателей сельскохозяйственного потребительского кооператива «Лидер», созданного в Подмосковье в 2019 году для совместного создания кормовой базы и налаживания сбыта продукции.