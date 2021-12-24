РИАМО - 24 дек. Столичное правительство расширит возможности субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций, по участию в закупках для государственных нужд, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление по данному вопросу уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно с положениями документа, начальная (максимальная) цена контрактов, по которым закупки в обязательном порядке осуществляются у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных НКО, повышается с 3 до 20 млн рублей.

Постановление также вносит ряд изменений в положение о системе государственных закупок города Москвы в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом от 5 сентября 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отмечается, что в 2021 году в госзакупках приняли участие около 40 тыс. субъектов малого бизнеса.