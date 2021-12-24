РИАМО - 24 дек. В Москве изменился регламент предоставления госуслуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья. Теперь их можно получить в электронном формате, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Возможность подать заявление и документы, получить информацию об услуге и ее результат появится на портале mos.ru.

Проконсультироваться со специалистами можно будет по горячей линии. Кроме того, сотрудники департамента городского имущества Москвы будут предоставлять пользователям видеоконсультации. Попасть на них можно через сервис «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства». Дальше нужно выбрать ведомство, тему, дату и время. В день консультации на почту придет ссылка.

Под ссылкой на саму услугу на mos.ru появится подробная инструкция, посвященная порядку подачи заявления и пакету необходимых документов.

Новые регламенты предоставления государственных услуг в жилищной сфере вступят в силу в течение 2022 года. Предполагается, что сервис будет востребован у 40 тыс. граждан.