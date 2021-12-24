РИАМО - 24 дек. Минсельхоз России спрогнозировал подорожание пшеничной муки на 3,7%, хлеба – на 2,1%, а подсолнечного масла – на 2,2% в феврале следующего года. Значения представлены относительно ноябрьских показателей, сообщает газета «Известия».

Продукты могут подорожать несмотря на то, что цены на зерно, масличные семена и пшеницу уменьшаются на мировом рынке. По данным ведомства, это связано с ростом цен на другие составляющие производства и продаж. Так, производители вынуждены подстраиваться под рост цен на логистику, коммунальные услуги, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.

Исходя из расчетов Минсельхоза, цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю и составить 24,6 тыс. рублей за тонну. За это время подорожает розничная продукция – цена за 1 кг может составить до 47 рублей, что повлечет за собой рост цен на хлеб. Ожидается, что стоимость буханки хлеба в магазине в феврале достигнет 43 рублей.

По данным Минсельсхоза, подсолнечное масло также может подорожать. Цена продукта в магазинах доберется до 137,4 тыс. рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за кг.

По словам директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сложно оценить точность прогноза Минсельхоза. Эксперт отметил, что на фоне рекордного урожая аграрии сдерживают продажи, что позволяет спекулятивно накручивать цены на сырье.

«Как мы и предсказывали, экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», – сказал Мальцев.

В ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4%, что стало максимальным показателем с января 2016 года.