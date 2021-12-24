РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Красногорскую подстанцию скорой помощи отремонтировали в рамках работы по модернизации этой медицинской службы в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

Рабочие отремонтировали входную группу, крыльцо, провели внутренние отделочные работы, заменили дверные блоки.

«Мы проводим большую работу по модернизации скорой помощи в Подмосковье. В этом году поставили более 340 автомобилей, полностью перевели службу скорой помощи на IP-телефонию, закупаем для сотрудников новую форму и проводим масштабные ремонтные работы. С начала года ремонт завершился уже на 35 постах и подстанциях скорой помощи», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее в Московской области был проведен ремонт Яхромской, Воскресенской, Клинской и Чеховской подстанций, а также Дедовского, Реутовского и других постов и подстанций скорой медицинской помощи.