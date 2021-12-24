РИАМО - 24 дек. Столичные медицинские учреждения дооснастили новым оборудованием. Его использование позволит увеличить объемы заготовки донорских компонентов крови, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии. Дооснащение новой техникой поможет увеличить пропускную способность пунктов, а значит, и стратегический запас компонентов донорской крови», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Аппараты поступили в центр крови имени О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ №52 и еще 8 горбольниц.

В НИИ имени Скифосовского закупили автоматические процессоры для фракционирования доз крови. Их в столице приобрели впервые. Аппараты уже заработали. Они автоматически разделяют кровь на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты, что существенно ускоряет процесс.

Сохранить донорские компоненты крови смогут специальные криобанки длительного хранения. Они способны хранить компоненты без потери их свойств до 10 лет.