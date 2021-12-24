РИАМО - 24 дек. В рамках реализации программы реновации старого жилфонда в Москве демонтировали уже 70 расселенных домов, земля под которыми используется для нового строительства, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Ровно 70 старых зданий демонтированы по программе реновации жилищного фонда в Москве с начала ее реализации. После сноса домов высвобожденные территории в дальнейшем используются под строительство нового жилья или необходимой инфраструктуры», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что при демонтаже всех домов по реновации используется технология «умного сноса».

Руководитель городского департамента градполитики Сергей Левкин добавил, что больше всего старых домов снесли в Западном, Юго-Западном и Троицком округах.

«На западе Москвы демонтировано 19 зданий, в ЮЗАО – 17, в ТАО, в поселении Михайлово-Ярцевское, таких домов насчитывается 11», – уточнил Левкин.

Программа реновации жилфонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Под строительство определили 534 «стартовые» площадки.