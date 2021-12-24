РИАМО - 24 дек. Столичные власти согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории в промзоне «Малино» на Кутузовском шоссе в Зеленограде, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В соответствии с внесенными изменениями, на свободном участке площадью около 1,64 га планируется построить здание для подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве. Площадь отделения полиции составит порядка 5,6 тыс. кв. м.

Строительство данного объекта предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы.