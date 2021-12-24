РИАМО - 24 дек. Рейсовый автобус частного перевозчика врезался в фонарный столб на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 человек. По предварительной информации, пострадала одна из пассажирок, она госпитализирована.

Прокуратура проводит проверку исполнения частной компанией-перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Обстоятельства произошедшего уточняются.