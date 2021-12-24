РИАМО - 24 дек. В столице идет на спад очередная волна заболеваемости Covid-19, которая оказалась одной из самых сложных, сообщает РИА Новости.

«Пациенты более тяжело поддавались терапии. Штамм «дельта» оказался крайне тяжелым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением легких в кратчайшие сроки. Как следствие, увеличение числа летальных исходов», - рассказал о работе в последние месяцы главврач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Среди факторов, позволивших переломить ситуацию, врач назвал введение в Москве нерабочих дней и запуск экспресс-тестирования на Covid-19.

Вечерко напомнил, что именно вакцинация спасала человечество от многих серьезных заболеваний, например, оспы. Поэтому врач считает прививки цивилизованным и эффективным способом защиты здоровья.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице наблюдается существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение 8 недель. Она назвала эпидобстановку в городе благополучной.

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