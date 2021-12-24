РИАМО - 24 дек. В новой Москве увеличили зону обслуживания сервиса «По пути». Теперь на желтых автобусах сервиса можно добраться от поселения Рязановское до станции Щербинка МЦД-2, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По просьбе жителей мы добавили новую конечную остановку — станцию МЦД Щербинка. Расширение зоны и добавление станции МЦД улучшит транспортную доступность в ТиНАО и позволит жителям удобно добираться до центра города и экономить время в пути», — рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для жителей поселения Филимонковское и южной части Десеновского организовали маршрут к станции метро «Прокшино» и обратно.

Воспользоваться новым видом транспорта просто. Достаточно скачать приложение «Московский транспорт», зайти в раздел «Сервис «По пути» в ТиНАО», выбрать начальную и конечную точки поездки и указать, сколько человек поедет.

Далее сервис предложит варианты маршрутов, после оплаты необходимо пройти к точке начала пути. Опаздывать не стоит, автобус подойдет к остановке в указанное время и будет ждать только 2 минуты.