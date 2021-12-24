До 31 декабря осталось несколько дней, но погрузиться в праздничную атмосферу можно уже сейчас, например, пересмотрев специальные выпуски любимых сериалов. Обозреватель РИАМО собрала культовые серии телешоу, которые помогут ощутить приближение Нового года и Рождества.

«Сверхъестественное», «Очень сверхъестественное Рождество»

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Сезон: 3

Эпизод: 8

Несмотря на драматичный сюжет и хоррор-элементы, этот эпизод сериала прекрасно подойдет для создания праздничного настроения. Борцы с нечистью братья Винчестеры сталкиваются с языческими божествами, а параллельно в серии рассказывают о необычных традициях их семьи. Эпизод интересный и ностальгический, а пугающие вставки помогут отвлечься от бесконечной подготовки к праздникам.

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«Как я встретил вашу маму», «Как Лили украла Рождество»

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Сезон: 2

Эпизод: 11

Этот сериал можно назвать одним из самых душевных и теплых. Рождественский выпуск не стал исключением. По сюжету одна из главных героинь сериала Лили узнает, что ее приятель Тед резко отзывался о ней после разрыва с женихом. В отместку она крадет все рождественские украшения из его квартиры и отменяет приготовление праздничного печенья. Теду предстоит спасти Рождество и помириться с ней, в очередной раз доказав, насколько важна дружба.

«Доктор Хаус», «Радость миру»

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Сезон: 5

Эпизод: 11

Один из лучших рождественских спэшлов зрителям подарил сериал о самом циничном враче. В этой серии Грегори Хаус вместе с командой работают над делом девочки, которой стало плохо во время празднования рождества в школе. Врач дарит пациенту рождественский подарок, а его персонаж раскрывается с новой стороны. Кто сделал сюрприз для самого Хауса, остается для команды загадкой.

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«Симпсоны», «Симпсоны готовят на открытом огне»

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Сезон: 1

Эпизод: 1

Это не только культовый праздничный выпуск, но и знаковый для мультипликации, ведь именно с него еще в далеком 1989 году на ТВ стартовал сам сериал. Сюжет рассказывает о Гомере, которому из-за отсутствия рождественской премии приходится искать деньги. В чем-то серия выделяется и нестандартным поведением персонажей, которое местами лишено гротеска. Кстати, именно в первой серии семейство заводит собаку — Маленького помощника Санты.

«Теория Большого взрыва», «Извлечение Купера»

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Сезон: 7

Серия: 11

Пока главный герой сериала Шелдон Купер пребывает в Техасе, его друзья и соседи украшают рождественскую елку. За разговором они начинают воображать, как бы развивалась их жизненная история, если бы они не встретили Шелдона. Серия наполнена хорошими шутками и праздничной атмосферой, а также предлагает переосмыслить собственные ценности.

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«Черное зеркало», «Белое рождество»

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Сезон: 2

Эпизод: 4

Желающим пощекотать себе нервы подойдет рождественский эпизод «Черного зеркала»: серия наполнена интригами, убийствами и технологиями. Рождественским утром Джо Поттер просыпается на маленькой станции посреди снежной пустыни, и его сосед начинает с ним диалог о прошлом, который приведет к неожиданным последствиям.

«Друзья», «Эпизод с рождественским броненосцем»

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Сезон: 7

Эпизод: 10

Этот спэшл запомнился фанатам «Друзей» своей неординарностью. Серия наполнена множеством ярких моментов: например, по стечению обстоятельств персонажи собираются вместе в довольно неожиданных костюмах — Супермена, Санты и праздничного броненосца, а Фиби делает все, чтобы омрачить жизнь Рейчел у Джоуи, поэтому дарит барабаны и тарантула.

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«Доктор Кто», «Рождественская песнь»

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Сезон: 6

Эпизод: 0 (спецвыпуск)

Рождественская история, о которой рассказывает эпизод одного из самых популярных сериалов современности, тоже нетривиальна. Доктор сталкивается со сложной задачей — спасти Эми и Рори, которые начали падать на космическом корабле на незнакомую планету. На эту миссию у него есть всего час. Доктор встречает персонажа, имеющего способность управлять небом, но тот отказывает в помощи, и тогда главный герой решается на необычный шаг — вмешаться в прошлое, чтобы сделать того добрее.

«Клиника», «Мой собственный персональный Иисус»

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Сезон: 1

Серия: 11

В основе серии — тема религии. Терк готовится к Рождеству, но ему выпадает ночная смена, где он встречает множество пациентов, чьи проблемы вгоняют его в депрессию, которую его нерелигиозные друзья понять не могут. Тем не менее, заканчивается эпизод на позитивной ноте.

Бонус

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Премьера: 1 января

Формально кинофраншизу о мальчике, который выжил, к сериалам отнести нельзя, но 1 января 2022 года выйдет специальный эпизод, приуроченный к 20-летию выхода первого фильма серии. Вместе соберутся актеры и актрисы всех восьми фильмов, выпуск может стать весьма душевным и ностальгическим.

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