РИАМО – 24 дек. В декабре у жителей столицы вырос спрос на заточку коньков, прокат сноубордов и аренду бани. Кроме того, увеличилось число предложений по проведению творческих мастер-классов для горожан, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Услуги».

У жителей столицы пользуется популярностью катание на коньках. С началом декабря в Москве спрос на заточку коньков вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на «Авито» составляет 300 рублей за часовую аренду.

Ряд москвичей предпочитает катание на снегоходе, горных лыжах и сноуборде. Новичкам же необходимы занятия с профессиональным тренером. Он поможет быстро освоиться и уже с первого занятия начать кататься. Часовое занятие стоит в Москве примерно 1 400 рублей. Чтобы не покупать дорогостоящий инвентарь, можно взять в аренду лыжи или борд, ботинки, шлем и маску. В этом году востребованнее прокат сноубордов — спрос вырос на 67%, в то время как лыж — на 25%.

С началом декабря 2021 спрос на аренду бани в Москве вырос на 79% в сравнении с прошлым годом. В Москве и Подмосковье есть множество вариантов: хамам, сауна или двухэтажная баня с бассейном и зоной отдыха. Можно арендовать парилку или отдельную баню. Час обойдется примерно в 1500 рублей.

Чтобы не тратить время зря и подготовить подарки друзьям и близким, москвичи предпочитают ходить на творческие занятия. Для них проводят выездные мастер-классы по росписи пряников в новогодней тематике, которые станут прекрасным подарком для детей. Другие учат вязать, что особо актуально зимой. Третьи готовы дать кулинарный мастер-класс. В целом в начале текущей зимы востребованность таких предложений увеличилась в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на мастер-классы составляет 1 500 рублей за занятие.

Популярность катания на собачьих упряжках выросла в 4 раза в начале декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один час катания может обойтись в 5 тыс. рублей, однако можно заказать услугу на целую компанию и разделить расходы.