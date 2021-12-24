РИАМО - 24 дек. Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила заключение договора о комплексном развитии территории промзоны «Братцево», которая занимает свыше 22 га на севере города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Договор на развитие промышленной территории подпишут с АО «Инград» и АО «Лираль-Ложистик» на срок 9 лет.

Предполагается, что в промзоне построят жилье, обеспеченное общественно-социальной инфраструктурой, в том числе дома для переселения по программе реновации. Общая поэтажная площадь объектов может превысить 500 тыс. кв. м.

«Проект комплексного развития территории «Братцево» также предусматривает создание социальных и коммерческих объектов общественного назначения общей площадью порядка 50 тыс. кв. м. В их числе школа и детский сад, административно-деловые и торговые объекты. Все это позволит создать здесь более 1,6 тыс. новых рабочих мест», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Согласно договоренностям, инвесторы построят и передадут городу коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру, а также проведут благоустройство. Проект планировки территории промзоны «Братцево» впоследстии рассмотрят на заседании градостроительно-земельной комиссии.

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