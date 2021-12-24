РИАМО - 24 дек. Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила заключение договора о комплексном развитии территории промзоны «Братцево», которая занимает свыше 22 га на севере города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Договор на развитие промышленной территории подпишут с АО «Инград» и АО «Лираль-Ложистик» на срок 9 лет.
Предполагается, что в промзоне построят жилье, обеспеченное общественно-социальной инфраструктурой, в том числе дома для переселения по программе реновации. Общая поэтажная площадь объектов может превысить 500 тыс. кв. м.
Согласно договоренностям, инвесторы построят и передадут городу коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру, а также проведут благоустройство. Проект планировки территории промзоны «Братцево» впоследстии рассмотрят на заседании градостроительно-земельной комиссии.
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