РИАМО - 24 дек. На юго-востоке Москвы в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит торгово-развлекательный комплекс около станции метро «Некрасовка». Там будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда с ООО «ТПУ «Некрасовка», входящим в группу компаний 3S Group. По его условиям инвестор должен завершить строительство в течение трех лет.
«Инвестиции в реализацию проекта составят 3,17 миллиарда рублей», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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