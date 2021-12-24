РИАМО - 24 дек. С 13 декабря по 17 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 77 объектов, среди которых 68 земельных участков в аренду, 7 земельных участков на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Кроме того, в их число вошли 1 нежилое помещение в аренду и 1 здание с земельным участком на продажу.

Для бизнеса в аренду сдается земельный участок под объекты дорожного сервиса в Жуковском. Участок площадью 2 460 кв. м расположен по ул. Кооперативной в 10 минутах езды от трассы М-5 «Урал» и в 25 км от МКАД. Предоставляется в аренду сроком на 7 лет и 4 месяца. Начальная цена – 55 983,21 руб./год.

Под строительство загородного дома в Рузском округе на торги выставлены 3 земельных участка в аренду под индивидуальное жилищное строительство и для личного подсобного хозяйства. Участки площадью от 1 122 кв. м расположены в с/п Старорузское в д. Горки. Это экологически чистый район Подмосковья, в шаговой доступности находится река Руза. Начальная цена – от 57 934,47 руб./год (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30650, https://easuz.mosreg.ru/torgi/30601, https://easuz.mosreg.ru/torgi/30649).

В Красногорске предлагают в аренду нежилое помещение под гараж. Помещение площадью 18,7 кв. м расположено в гаражно-строительном кооперативе «Нестор» по адресу: ул. Карбышева, д. 12. Предоставляется в аренду сроком на 1 год. Начальная цена – 44 208 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.

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