РИАМО - 24 дек. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что текущая эпидобстановка в стране не требует продления каникул или введения других противоковидных мер в школах. После новогодних праздников дети вернутся к очному обучению, сообщает РИА Новости.

«Что касается формата обучения, следующий год и уже после зимних каникул — очный формат», - отметил Кравцов.

Он добавил, что новые антиковидные ограничения, в том числе переход на дистанционную форму обучения, будут вводиться только в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.

После новогодних праздников ведомство планирует оценить текущую ситуацию и принимать дальнейшие решения уже по итогам этого мониторинга.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что уровень сложности заданий на ЕГЭ-2022 не будут снижать из-за пандемии.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>