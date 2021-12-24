РИАМО - 24 дек. Более 1,5 млн позиций теперь содержится в каталоге продукции на портале поставщиков. Количество товаров в электронном каталоге увеличивается ежедневно в среднем на тысячу наименований, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество стандартных товарных единиц в каталоге на портале поставщиков к концу 2021 года достигло отметки в 1,5 млн. Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения. За текущий год на платформе появилось 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг, из которых 300 тыс. добавлены по заявкам самих поставщиков», - сказал Ефимов.

При создании новых позиций каталога используются технологии искусственного интеллекта. Так заказчику проще находить товары, услуги и работы, а поставщику — продвигать свои предложения.

«Портал постоянно модернизируется, в 2021 году, например, появилась возможность добавлять новые позиции в каталог СТЕ не только поставщикам, но и заказчикам», - добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

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