РИАМО - 24 дек. Эксперты спрогнозировали, что индексация страховых пенсий в России в следующем году обойдется бюджету в дополнительные 150-200 млрд рублей, пишут «Известия».

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил о необходимости проиндексировать страховые пенсии в следующем году на уровень выше инфляции. Ожидаемая инфляция по результатам завершающегося года составит 8%. При этом в 2022 году предусмотрено увеличение пенсий только на 5,9%, это произойдет 1 января.

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, вероятнее всего, индексацию проведут «задним числом». То есть в начале года пенсии повысят в размере, предусмотренном в бюджете ПФР, а после закон о страховых пенсиях скорректируют, чтобы выплатить гражданам возникшую разницу.

Ранее в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что слияние Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования может произойти к началу 2023 года. Предполагается, что объединенный на одной цифровой платформе фонд будет предоставлять услуги в едином формате.

Инфляция, пенсии и демография: о чем спрашивали Путина на ежегодной пресс‑конференции>>