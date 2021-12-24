РИАМО - 24 дек. С 13 декабря по 17 декабря в Московской области состоялся 51 земельно-имущественный аукцион. Количество участников, по сравнению с предыдущей неделей, выросло в 2 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах приняло участие 267 претендентов. В среднем на 1 лот претендовало более 5 участников.

Так, в аукционе по аренде земельного участка площадью 1 437 кв. м под индивидуальное жилищное строительство в Мытищах приняло участие 25 претендентов. В ходе торгов итоговая цена продажи превысила начальную в 28 раз.

Стартовая цена – 79 052 руб./год.

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