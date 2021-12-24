РИАМО - 24 дек. Один человек погиб в результате ДТП с участием «Газели» и машины-эвакуатора на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 06:40 на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца.

Водитель автомобиля «Газель» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении эвакуатором. После столкновения грузовик заехал на кабину эвакуатора, водитель которого скончался от полученных травм. Со слов водителя «Газели», он заснул за рулем.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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