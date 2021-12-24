РИАМО - 24 дек. За первые 4 дня текущей недели в столице было отмечено снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией еще на 15%. Эпидситуация в мегаполисе оценивается как стабильная и благополучная, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», - сказала Ракова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что число вакцинировавшихся и ревакцинировавшихся от Covid-19 в городе продолжает расти, а заболеваемость – падать.

Ранее Ракова сообщила, что столичное правительство не рассматривает вариант введения нерабочих дней в Москве перед Новым годом, так как в этом нет необходимости.

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