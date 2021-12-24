РИАМО - 24 дек. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 4 балла из 10 возможных, вечером в городе ожидаются 9-балльные пробки, сообщает столичный Дептранс.

Затруднения на дорогах могут возникнуть из-за строительных работ, мелких ДТП и ажиотажа в преддверии новогодних праздников.

По прогнозам, медленнее всего будет двигаться центр, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автодорога. Из-за ремонта замедлится движение на проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Для поездок по центру Москвы горожанам посоветовали использовать метро. На маршрутах, где предусмотрены выделенные полосы, лучше выбрать такси и городской транспорт вместо личного автомобиля.

Предновогодние пробки в Москве: ждать ли заторов перед праздниками>>