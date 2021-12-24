РИАМО - 24 дек. В пятницу, 24 декабря, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и религиозных праздников на территории Московской области».

В мероприятии примут участие:

- заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Викторович Сигунов;

- начальник отдела ДПСиСМ УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Андрей Николаевич Матвеев.

Выступающие подробно расскажут о принимаемых сотрудниками полиции мерах в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних и религиозных праздников.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.