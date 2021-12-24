РИАМО - 24 дек. За период с 13 по 17 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 16 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Были размещены 5 закупок на поставку дезинфицирующих средств для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2022 году (совместные закупки), 1 закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению пристройки на 500 мест к Одинцовской гимназии №14.

Разместили 1 закупку на поставку систем мониторинга физиологических показателей пациента, 2 закупки на оснащение рентгенодиагностического кабинета, 1 закупку по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту Шатурского энергетического техникума.

Опубликованы 1 закупка на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту участка автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин – Рыбинск – Череповец с устройством шумозащитного экрана вблизи д. Красная Сторожка в Сергиево-Посадском округе, 1 закупка на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту участка автомобильной дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (Раменский округ, участок 2) вблизи д. Осеченки с устройством шумозащитного экрана.

Размещены 1 закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту волоколамского филиала Красногорского колледжа, 1 закупка на выполнение работ по капитальному ремонту Сергиево-Посадского колледжа.

Опубликованы 1 закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, 1 закупка на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту Дмитровского техникума.

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