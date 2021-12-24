РИАМО - 24 дек. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что нет никакой необходимости в объявлении нерабочих дней в столице перед Новым годом. Власти города на планируют вводить новые антикоронавирусные ограничения перед праздниками, сообщает РИА Новости.

«Уже примерно понятно, что дельта-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом», - сказала Ракова.

Она добавила, что в городе сформировалась «иммунная прослойка». В Москве отмечается рост числа людей, прошедших вакцинацию, а также ревакцинировавшихся. Ежедневные показатели подтверждают, что заболеваемость в мегаполисе падает.

По состоянию на 23 декабря, суточный прирост количества пациентов с Covid-19 в Москве составил 3062 человека. Госпитализация потребовалась 714 гражданам, на аппаратах ИВЛ в больницах находятся 826 человек.

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