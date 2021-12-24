РИАМО - 24 дек. Около 25% процедур по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции в столице были проведены в местах работы выездных медицинских бригад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Массовая бесплатная вакцинация от Covid-19 стартовала в столице чуть больше года назад. Для проведения этой процедуры были открыты прививочные кабинеты в поликлиниках, а с января 2021 года заработали выездные пункты вакцинации. Привиться можно в ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах «Мои документы» и других популярных у горожан местах.

«Сделать прививку там можно в удобное для себя время без прикрепления к поликлинике и без предварительной записи. Такой формат оказался очень популярным у жителей столицы — четверть всех прививок против Covid-19 москвичи получили именно в местах работы выездных бригад», — отметили в пресс-службе московского комплекса социального развития.

Около 220 человек ежедневно обеспечивают вакцинацию от Covid-19 в популярных общественных местах в Москве, это порядка 150 работников медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

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