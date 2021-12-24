РИАМО - 24 дек. Свыше 8,5 тыс. юных москвичей приняли участие в познавательной акции «День без турникетов. Дети» в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Первый этап нового проекта проводился с 11 октября по 9 декабря на базе детских технопарков города. Школьники посещали бесплатные экскурсии и мастер-классы.

Всего для учеников младших классов провели 195 мероприятий, для учеников средней школы — 180 мероприятий. Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях.

«У детей была возможность попробовать себя в разных областях, например, в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании и робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тыс. юных москвичей», — отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в феврале 2022 года стартует второй этап проекта, он продлится до 29 апреля. Регистрация на новый сезон откроется на сайте по ссылке https://technopark-kids.ru/intro. При этом на одном занятии могут присутствовать не более 25 детей в сопровождении родителей или учителей.

Мероприятия разделены на 8 тематических треков. Среди них: «Инженерия и программирование», «Креативные индустрии», «Мультимедийное погружение и актерское мастерство», «Наука», «Робототехника», «Путешествия и безопасность», «Предпринимательство» и «Спорт».

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