РИАМО - 24 дек. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат против коронавируса, над которым работают московские ученые, эффективно помогает зараженным омикрон-штаммом. В основе разработки лежат моноклональные антитела, сообщает РИА Новости.

Препарат представляет собой аналог того, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. По состоянию на октябрь, степень готовности препарата оценивалась как высокая, при испытаниях на животных но показал уровень защиты в 100%.

«Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает», - сказал Гинцбург.

Клинические исследования препарата назначены на начало года, они займут порядка 3 месяцев.

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