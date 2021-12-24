РИАМО - 24 дек. В пятницу в столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 - минус 9 градусов, по Московской области - от минус 7 до минус 12 градусов.

Скорость порывов ветра может достигать 12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., влажность воздуха будет порядка 70%.

Как пояснили синоптики, температура в Московском регионе окажется почти на 2 градуса ниже нормальных значений, морозы при этом станут слабее. Жителям рекомендуют следить за состоянием своего здоровья и сохранять физическую активность.

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