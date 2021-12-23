РИАМО - 23 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируется построить в рамках госпрограммы Подмосковья на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Орехово-Зуеве. Сдать объект (в строй – ред.) планируется в 2023 году», - рассказал глава ведомства Владимир Локтев.

Согласно проекту, в новом двухэтажном здании спортивного комплекса, помимо ледовой арены, будут предусмотрены входная группа с кассами и буфетом, тренировочный зал с зоной отдыха, раздевалки, душевые с сауной, медицинский пункт, помещения проката и заточки катков, блок помещений административного и технического назначения.

На территории объекта появятся парковка на 55 машино-мест и зона отдыха для посетителей. В рамках проекта также будут проведены работы по благоустройству и озеленению.

Спортивный комплекс построят в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году