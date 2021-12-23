РИАМО - 23 дек. Более 1 тыс. нарушений правил обращения со строительными отходами выявили и расследовали в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Количество выявленных случаев ярко иллюстрирует, насколько серьезна проблема нелегального обращения со строительным мусором. Это касается, как предприятий, так и граждан», – сказал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что 871 постановление об административном наказании вынесено в отношении юридических лиц, 171 – в отношении физических. Общая сумма выписанных штрафов составила почти 90 млн рублей.

Министр подчеркнул, что с момента начала проведения надзорных мероприятий в сфере обращения строительных отходов и грунтов количество выявленных нарушений стабильно снижается, а отрасль начинает выходить из тени, что и является конечной целью реформы.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ввели в эксплуатацию 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов. Всего в Подмосковье насчитывается 54 перерабатывающих предприятия.