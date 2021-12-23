РИАМО - 23 дек. Предприятия Московской области одержали победы в четырех из 11 номинаций конкурса «Авиастроитель года», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Одними из лучших на конкурсе стали коллективы «Раменского приборостроительного конструкторского бюро», ФГУП «ЦАГИ», ОКБ «Аэрокосмические системы» и Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в регионе созданы подходящие условия для развития науки, исследований и открытий в авиационном производстве. Ученые из Московской области регулярно участвуют в работе над актуальными научными разработками.

«Это подтверждают высокие результаты авторских коллективов подмосковных предприятий в конкурсе «Авиастроитель года» — почти в половине номинаций победителями стали ученые из Московской области», — Зиновьева.

«Лучший инновационный проект» представил коллектив «Раменского приборостроительного конструкторского бюро». Сотрудники предприятия разработали решения для повышения эффективности навигации, управления летательными аппаратами и индикации пространственной обстановки. Это стало возможно, благодаря унифицированным бортовым геоинформационным системам.

В той же номинации дипломантами стали специалисты «Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского». Ученым удалось разработать технологию расчета аэродинамических и акустических характеристик несущего винта вертолета.

Сотрудники «ОКБ «Аэрокосмические системы» из городского округа Дубна одержали победу в двух номинациях. Технология сборки летательных аппаратов с применением модульного построения получила награду «За создание новой технологии».

В номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» награжден проект по разработке и постановке на производство трубопроводных систем самолетов МС-21 и SSJ-100.

Также награды был удостоен коллектив Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Сотрудники компании победили в номинации «За успехи в развитии диверсификации производства» за проект создания центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации.