РИАМО - 23 дек. Московская область заняла третье место по количеству финалистов олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Всего 35 участников из Подмосковья стали призерами олимпиады», — сказал министр образования региона Илья Бронштейн.

Он также добавил, что в проекте приняли участие дети из 50 регионов страны. Соревнования проходили по 5 направлениям: технологии для виртуального мира, для космоса, для мира роботов, для среды обитания и для человека.

«Безусловно, заслуга наших побед в олимпиаде связана с успешной реализацией программы «Наука в Подмосковье». В регионе мы большое внимание уделяем дополнительному образованию, у ребят есть возможность обучаться в кружках на любой вкус. Площадки для подготовки к олимпиаде есть в каждом округе – всего их более 200», – добавил Бронштейн.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада, в которой участвуют учащиеся 5-7 классов. Она проводится АНО «Россия – страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и Кружковым движением НТИ. Это площадка, где школьники встречаются с новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические задачи.