РИАМО - 23 дек. В городском округе Ивантеевка 13 декабря стартовал елочный базар. С момента его открытия жители региона забрали домой или в подарок более 1 тыс. новогодних деревьев, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Базар проходит в Ивантеевском лесопитомнике. Всего на выбор жителей было представлено свыше 6 тыс. новогодних деревьев разных сортов. С 18 декабря прийти на базар и забрать елочку можно ежедневно с 8:00 до 17:00 часов в будни, а в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

В ассортимент входят зеленые и голубые ели, сосны и пихты, в горшках и с комом земли, высотой от 50 см до 2,5 м. Осмотреть и потрогать каждую из них можно в закрытом павильоне.

«В этом году жители и гости Ивантеевки для украшения дома выбирали зеленые классические ели, а в подарок – небольшие деревца в горшках. Как говорили покупатели, зеленые ели акцентируют внимание на украшениях и игрушках, а горшочные варианты никогда не потеряют актуальности в качестве новогоднего подарка», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.