РИАМО - 23 дек. Комитет по туризму Московской области составил список самых популярных резиденций Деда Мороза в Подмосковье. В зимнем сезоне 2021 года детей ждут игры, мастер-классы и новогодние представления, сообщает пресс-служба ведомства.

В городском округе Подольск резиденция Деда Мороза открыта в парке им. В. Талалихина. 25 и 26 декабря, а также с 2 по 8 января волшебник будет принимать малышей в специально оборудованном доме, стилизованном под бревенчатую избу. Для юных гостей пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Дети смогут передать Деду Морозу свои письма и пожелания, прочитать стихи спеть песню и сфотографироваться на память. Все дети получат памятные подарки.

В культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь до 30 декабря проходит анимационная программа с хороводами, песнями и загадками. Вместе с Дедушкой Морозом слушать заветные желания детей и делать памятные фото будет Снегурочка.

В резиденции Деда Мороза в городском округе Люберцы регулярно проходят мастер-классы и тематические лекции. Принять участие в них можно будет до 10 января 2022 года. В городском округе Химки 25 и 26 декабря дети смогут встретиться с Дедом Морозом, написать ему письмо и передать его лично в руки в парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого.

До 30 декабря и с 1 по 7 января дети и гости городского округа Серпухов смогут встретиться с Дедом Морозом в парке им. Олега Степанова. В Сергиево-Посадском городском округе зимний волшебник до 9 января будет принимать юных гостей в досуговом центре «Под крышей». Там же пройдут представления «Секретная служба Деда Мороза» и «В гостях у Деда Мороза».

В Павловском Посаде в резиденцию Деда Мороза входят три фотозоны и игровая комната для детей. Каждые выходные для юных гостей там проводятся новогодние мастер-классы. Для родителей и детей также предусмотрена чайная зона. В городском округе Солнечногорск малыши увидятся с Дедом Морозом и Снегурочкой на Советской площади.

Праздничные программы для детей будут проходить в Ленинском городском округе до 16 января в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Детей ждут экскурсия, мастер-класс «Новогодний сюрприз» и чаепитие. В Дмитровском городском округе встречи с зимним волшебником состоятся 29 декабря в парке им. И.А. Лямина и в парке «Березовая роща» 30 декабря.

Резиденция Деда Мороза в сквере «Олимпийский» в Шатуре работает до 30 декабря. Там же находится и почта волшебника, где каждый желающий может написать и отправить письмо сказочному персонажу. В Одинцовском городском округе встречи и общение с Дедушкой Морозом и Снегурочкой пройдут 25 и 26 декабря в парке активного отдыха «Раздолье» и Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

В парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине 25 декабря и 8 января юных гостей ждут игровые программы, спектакли, встречи и мастер-классы. Все мероприятия в резиденции проводятся по предварительной записи у организаторов.

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