РИАМО - 23 дек. В 2021 году 60 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие собственного дела. Открыть свое дело можно сразу после совершеннолетия, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В текущем году 400 жителей Подмосковья получили денежные средства на открытие личного бизнеса. На реализацию бизнес-идей было потрачено порядка 60 млн руб. Многие воплотили свои мечты в реальность, обратившись в подмосковные центры занятости, где реализуется программы содействия самозанятости», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что открыть свое дело могут даже юные жители Подмосковья, достигшие совершеннолетия.

«Помимо субсидии, размер которой составляет 145 тыс. рублей, центры занятости помогают составить бизнес-план и консультируют по вопросам регистрации своего дела», – резюмировала Каклюгина.