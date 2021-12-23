РИАМО - 23 дек. Инвестиции в редкие и коллекционные наборы конструкторов Lego растут в цене быстрее, чем золото, произведения искусства, антиквариат и ценные бумаги, и приносят около 11% дохода в год. Об этом рассказала доцент факультета экономических наук школы финансов ВШЭ Виктория Добрынская, которая провела исследование на эту тему.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Research in International Business and Finance. В исследовании экономисты проследили, как менялись цены на 2,3 тысячи разных конструкторов Lego в период между 1987 и 2015 годами. Речь идет о редких наборах, которые нельзя купить новыми в магазине.

«Мы говорим о вторичном рынке и о конструкторах, которых сейчас на первичном рынке нет. Это неоткрытые, запакованные наборы. Это важно, потому что открытые, построенные наборы резко теряют в цене, а вот новых наборов, которые были выпущены много лет назад, очень мало и с каждым годом становится все меньше", – сказала Добрынская в интервью радио Sputnik.

Привлекательность инвестиций в такие наборы обусловлена тем, что многие коллекционеры желают заполучить конструкторы определенной серии, как, например, наборы по фильмам или конструкторы, выпущенные ограниченным тиражом.

Чем старше набор, тем больше вероятность того, что он эксклюзивен и в мире мало таких же конструкторов. Так, с годами предложение сокращается, а спрос растет.

«Получается, что растет цена этих наборов и отсюда получается высокая доходность, если вы изначально купили их на первичном рынке, а со временем перепродаете на вторичном рынке», – объяснила Добрынская.

При этом торговля конструкторами Lego более популярна на рынках Европы и США, в то время как в России такой вид инвестиций только начинает зарождаться.